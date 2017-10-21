〈南部〉串聯月世界、彩繪村 大內推一日遊

2017-10-21

〔記者黃文瑜／大內報導〕台南左鎮、龍崎及大內都有特殊的「月世界」地景，但大內位於曾文溪中下游段，常有淤積形成砂岩，因此地貌異於龍崎牛埔。目前石子瀨社區正極力爭取一日遊程，結合在地龍貓彩繪村、南瀛天文館、酪梨農產及地景資源，推展大內觀光。

水土保持技師蔣季翰表示，結合地景資源打造區域觀光，是希望喚起民眾對自然環境的保護意識，月世界地形由泥岩組成，透水性低，遇濕就會變得軟滑，遇雨就順坡流下，因此水土保持不易；農民善用「惡土」地質，就能種出好吃的農作物，卻誤解「泥岩」特性，認為不透水性對環境污染較少，而對泥岩地做出錯誤規劃，例如設置掩埋場就引起不同的意見而僵持。

地貌異於龍崎牛埔

相對於龍崎牛埔泥岩水土保持教學園區，大內的月世界地形在大匏崙，蔣季翰指出，位於曾文溪河岸邊，恰為曾文溪的沖積段，因此在泥岩下還有砂岩、頁岩區，如遇泥岩遭雨水沖刷而下，會先堆積在砂岩區，不會直接流入溪水中；另外，因「自然營力」板塊擠壓方向或程度不同，讓月世界地形的不整合面呈現出不同的地景感受，且該地區還有化石遺跡，但有時也會因疏濬防洪的措施，不慎破壞遺跡。

路線待西拉雅管理處評估

石子瀨社區理事長曾博揚表示，目前正積極爭取一日遊程路線規劃，結合人文的龍貓彩繪村、富教育意涵的南瀛天文館，以及地方農產酪梨飲食、文創品，加上大內獨有的自然環境資源，串起大內旅遊景點。目前自然地景的路線仍待西拉雅國家風景區管理處評估，也積極訓練在地導覽人員，推展大內觀光。