〈南部〉了解歷史 重演巴克禮向日軍交涉故事

2017-10-21

〔記者王捷／台南報導〕為讓民眾了解一百廿二年前的十月廿日，巴克禮、宋忠堅牧師代表府城仕紳與日軍和平談判，保護府城百姓免受戰火之苦，巴克禮紀念公園永續經營協會以當年舉英國旗、提著燈籠，重演巴克禮、宋忠堅牧師代表府城與十九位仕紳，在黑夜中走向日軍營區進行和平交涉，最終轉危為安的歷史記憶。其中扮演巴克禮的牧師，是台南神學院、今年六十六歲的外國牧師亞大偉，他全程用台語說，能在退休前扮演巴克禮，他很感動。

一八九五年馬關條約，清國將台灣割讓給日本，十月廿日日軍將砲火攻城前夕，台灣民主國領袖劉永福卻搭英國汽船自安平逃離。亞大偉說，當時台灣人民推巴克禮出來跟日軍談判，起初是因當時人民認為「阿斗仔」死了沒關係，但巴克禮卻挺身而出，保護台灣人，這個情操令他覺得很偉大。

十九位仕紳委託巴克禮、宋忠堅牧師協助向日軍交涉，晚上眾人由小南門出城往南，在暗夜中戰戰兢兢地走向日軍駐紮營區，最終一行人成功面會第二師團長乃木希典中將，並讓日軍決定和平入城，使台南避免一場危機浩劫。

台南神學院牧師亞大偉 扮巴克禮

事隔百年，亞大偉重演巴克禮牧師，他說，他來台灣已經四十年，他不會說中文，但會說台語，全程接受台語採訪；被問到為何只學台語？亞大偉說，因為台灣是一個國家，所以他學的是台灣的國語。

明年亞大偉準備退休，能在退休前扮演巴克禮，他很榮幸，但是他會跟總統蔡英文一樣，謙卑、謙卑、再謙卑。被問到在台南數十年，對民主的演變有什麼感覺？亞大偉微笑，用台語說，他現在如果流血，血一定是綠色的。