〈南部〉掩護販毒？ 12診所、藥局遭搜索

2017-10-21

傳喚20人 5人獲交保

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地區十二家診所、藥局涉嫌販賣解佳益舌下錠等管制藥品給毒患解癮，檢方懷疑變相利用醫療院所掩護販毒，違反毒品危害防制條例及醫師法，大動作搜索，並傳喚涉案人及證人共二十人到案，訊後五人獲交保，全案擴大偵辦中。

8旬老醫師掛牌未看診

高雄地檢署接獲高市衛生局反映，有部分診所僱用七、八十歲老醫師掛牌駐診，其實老醫師未實際看診，就讓護理人員直接販售含三級毒品成分的管制用藥供毒患解癮，事後再偽填不實診斷書，形同變相以醫療院所合法掩護「販毒」。

販售管制藥品給毒患

經前往鳳山、新興、三民、鹽埕、大社、林園、苓雅等區的診所、藥局共十二處搜索及行政稽查，共扣得比普利注射劑七千餘支、Diazepam（俗稱麻令，Valium）一千七百餘支以及病歷、處方箋等資料。

檢方共傳喚犯罪嫌疑人及證人共二十人到案，經漏夜訊問後，「富╳」診所黃姓負責人犯罪嫌疑重大，並有串證之虞聲押禁見，法院審理後裁定十萬元交保。另「蕙╳」診所許姓負責人、胡姓護理師、陳姓醫師兼診所負責人、陳姓藥局負責人兼藥師等人，訊問後分別諭知一萬至十五萬元不等交保，其餘人請回。至於診所及藥局有少部分行政缺失，已請衛生局依職權處分。

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