〈南部〉市區再傳異味 環局速抵已消散

2017-10-21

3區傳出 接獲11件通報

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市前日深夜前鎮、苓雅、三民等區傳出異味，環保局接獲十一件通報，但前後不到半小時，稽查人員十二分鐘內趕抵通報現場，臭味已消散無從偵測，環保局表示，因時間太短難追味源。

環保局無奈地指出，於秋冬季節交替之際，全台的空氣品質較不穩定，通報量大增，稽查人員每日都繃緊神經、待命出勤，但以現有的設備儀器，很難獲得具體成果。

前天深夜十一時卅分左右，環保局、「一九九九專線」，陸續接獲民眾檢舉，指空氣瀰漫燃燒的焦味，風向主要吹西風及西北風，範圍含括前鎮、苓雅、三民等三區，靠高速公路西側，往南延伸，有人說是化學怪味，臭得讓人難以入眠，緊閉門窗因應，累計接獲十一件通報。

稽查人員12分鐘內趕到現場

值班環保稽查人員最快在十二分鐘內趕抵現場調查，但味道已經不存在，至隔天上午仍查無源頭，其中一處位置經聯絡陳情人會同了解，但對方表示想睡覺不願同行，稽查人員仍不死心，還特別至附近尋找相同高度處稽查，也未發現有味道。

環保局第一時間了解中區焚化爐是否異常排放，但回報運作都沒異常，初步分析，與上次異味事件，通報味道描述並不一樣，味道流向也不盡相同，研判是兩起事件應無直接關聯。