〈南部〉潮州民治溪畔 3千人齊唱「綠溪頌」

2017-10-21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所經過半年籌備，打造「綠溪頌」及「綠溪之歌」，培訓種籽教師至全鎮各社區、學校教唱，昨在流經鎮內的「民治溪」畔，呈現三千人齊唱的壯觀景象，期待「綠溪」形象深植鎮民心中。

潮州鎮長洪明江表示，「民治溪」是穿越潮州鎮的主要溪流，以前這條溪沒有名字，因為溪畔有座橋，日治時期為了紀念日本天皇，取做「明治橋」，一九四五年後因「去日化」的政治意識形態，改成「民治橋」，橋底下的溪流就這樣被大家叫做「民治溪」。

公所請名家作詞曲

洪明江說，民治溪主要由沖積扇的湧泉冒出所構成，是流經富春里「綠溪」的延伸，公所希望透過音樂會的舉辦，讓鄉親重新認識這條「綠溪」，用行動支持綠溪的再生。

鎮公所特別邀請江海與鍾弘遠作詞、黃友棣與許明得作曲，打造「綠溪頌」與「綠溪之歌」兩首詠讚綠溪的歌曲，昨天聚集全鎮十二所學校學生、十二個社區關懷據點長輩，共三千人在溪邊齊唱。

整治重生 擺脫臭溝污名

鎮公所指出，無論是濃厚日風的「明治」或是黨國意識的「民治」，都躲不過汙染、淤積、水泥化的命運，讓綠溪一度變成一條惡名昭彰的臭排水溝，近年公所積極整頓，讓綠溪漸漸重生，也期待綠溪在大家努力下，恢復早年那個風光明媚、水清如鏡的休閒勝地。