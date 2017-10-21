〈南部〉《陪伴追夢》台南受訓數月 父奔波600公里打氣

2017-10-21

記者黃明堂／專訪

「真是兒子圓了爸爸的世界金牌夢！」鄭欽豪的爸爸鄭朝福曾獲全國技能競賽金牌，但沒能朝世界金牌邁進遺憾，這下沾了兒子的光圓夢了。

鄭家父子昨天還在阿布達比，老爸在街頭忍不住對兒子比出「讚」的手勢，留在家顧廚具店的鄭媽媽林秀鳳指向牆壁獎狀，這是鄭爸爸在民國八十年、廿四歲時參加全國技能競賽家具木工職類成人組金牌的獎狀，鄭朝福原本要攻向世界金牌的，卻因家境不好，以就業為重而未能如願。

全國技能賽 高工時4次都沒得獎

鄭朝福也是兒子鄭欽豪的「學長」，就讀公東高工木工科，技術優良，又肯認真學習，被學校培訓參加全國技能賽，不過，四次都沒得獎，後來自己參加成人組才拿到金牌。

家境不好急就業 未進軍國際比賽

林秀鳳說，鄭朝福因為家境因素，想早點賺錢，高工畢業就到桃園就業，後來回台東做裝潢，接著才創業開系統廚具行。

鄭欽豪耳濡目染，從小就對組裝家具相當有興趣，國中畢業進入公東高工想讀木工科，但當時木工停招，他選讀室內設計科，利用晚上留校學習木工，他立定志向要幫爸爸實現夢想，「拿到世界金牌」。

為了圓夢，他犧牲兩年原應讀大學的時間，在公東高工當助手，並利用課餘及假日精進技術。

這段期間，鄭朝福常在晚上到木工廠陪兒子，有時從旁指導，兒子到台南受訓數月，他也來回奔波近六百公里，給他加油打氣，這次到阿布達比參加世界賽，鄭朝福也陪同，果然近距離同享榮耀，父子同圓世界金牌夢！