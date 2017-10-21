〈南部〉鄭欽豪家具木工高手 圓了老爸世界金牌夢

2017-10-21

〔記者黃明堂／台東報導〕第四十四屆國際技能競賽昨在阿布達比落幕，台東縣公東高工培訓的國手鄭欽豪，勇奪家具木工職類金牌，爸爸鄭朝福年輕時沒拿到的世界金牌，他拿到了！

國際技能競賽是由西班牙於一九五○年發起，目前有七十七個會員國，每兩年舉辦一次，是現今全球規模最大的技能競賽，一向有技能界奧林匹克之稱，各國皆選派菁英參與賽事，今年有五十八國、一千三百多位選手參加，台灣派出四十七名技職好手參加四十二個職類項目，共奪得四金一銀廿七優勝。

保留大學學籍 全力精進技術

鄭欽豪前年從公東高工畢業，原已保送國立雲林科技大學，隔年又上台灣科技大學，但為了這場比賽，特別保留學籍，留在公東高工擔任助手，並利用課餘全力精進技術。

木工科主任蔡茂發表示，鄭欽豪原本攻門窗木工，還拿過全國賽銀牌，後來轉攻家具木工，因為他有細膩的特質，技術更上層樓，拿到全國金牌，並獲選參加國際技能競賽。

趙健鈞獲門窗木工優勝第五

公東高工另一國手趙健鈞獲門窗木工職類優勝第五名，趙健鈞表示，因為哥哥趙昱翔是上一屆建築鋪面的國手，更定堅定自己能以選上國手代表國家出賽為目標。

校長藍振芳表示，兩位同學能獲得如此好的成績可說是意義非凡，因為公東高木工科曾停招十二年，恢復招生後，在短短幾年就重登木工職類龍頭寶座，廿一年後重獲世界金牌。