2017-10-21

記者唐在馨／特稿

台南市議會審查明年預算，因為一筆民治議事廳一千萬的設備預算，吵到昨天衍生出有議員要刪議場直播預算，不禁讓人感嘆，這種議事內容，怎能不透過直播，讓市民大眾了解呢？

議員認真審自己議會的預算，嚴格來說都值得肯定，但研究這二起爭議，第一，攸關到民治議事廳的存廢及地位，第二，則牽涉到整個議會是否正視民主潮流，而不致出現「民主倒退」的建議？

針對第一個問題，台南縣市合併以來，以本屆議會來說，在新營民治廳議事的日期的確少之又少，原縣區的議員所言：有感情因素，固然有其道理，但以一千萬來更新設備，只為了讓大家形式上在該處開個幾天會，這有實質上的意義嗎？

如果要繁榮新營甚至溪北，議會只開會幾天其實於事無補，不如趁此機會好好檢討，是未來議事要增加民治廳的日程？還是，讓這棟建築有更好的使用及發揮，才能帶動周邊的發展？

至於，因為不滿民治廳的設備費要被刪，就要刪市區議事廳的直播費，這種理由恐怕就未必說得過去，二者無直接關聯，不但無法凸顯前者的必要性，反而形成一種「意氣」，一種「亂刪」。

台灣各級議事乃至各地議會，都慢慢走向直播，甚至連立法院都已直播，南市議會算是有符合民主潮流，相關議程多有直播，這不僅是考驗議員問政勤惰，也是直接檢視議員的發言內容，刪直播預算？週一再審時，建議議員們還是打消此念吧。