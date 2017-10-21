〈南部〉開民主倒車? 議會直播預算議員喊刪

2017-10-21

〔記者邱灝唐／台南報導〕「直播」近年來成為政府機關是否透明、開放的指標之一。不過，台南市議員昨日卻揚言刪除永華議場一讀審查室及簡易會議室的直播設備預算，讓人有開「民主倒車」的疑慮，而這場風波的主因則是由更新民治議事廳設備所引起。

民治議事廳設備更新預算 引爭議

台南市議會昨日審查新營民治議事廳系統設備汰換預算，預計花費一千萬汰換麥克風、表決器及顯示器看板。不過，市議員林燕祝、盧崑福等人反對，認為民治議事廳平均一年用不到一次，要求刪除預算。這項主張則被議員賴惠員、蔡育輝駁斥。

八百萬直播預算 下週一再戰

雙方為此僵持不下，這時賴惠員突然提出，既然要刪民治議事廳的預算，那麼永華議場一讀審查室與簡易會議室八百萬的直播設備預算也要刪除；這項提議也獲議員邱莉莉、洪玉鳳支持。不過，邱莉莉表示，她是以諷刺的心情支持，畢竟部分議員因為直播而在議場演戲，反而降低問政品質；洪玉鳳則說，雖然取消直播，但稍晚還是會上傳影片，僅僅差距一、二個小時沒有必要花八百萬。

賴惠員事後也說，她並非要違反開放透明的原則，只是要藉此凸顯問題嚴重性罷了。會議最後因出席人數未過半而散會，下禮拜一再戰。

對此，議員蔡育輝表示，刪除民治議事廳預算會讓邊緣化更嚴重，就算停用也該一步一步執行，或者將議場轉作他用，突刪除會讓溪北人感覺是「被遺棄的一群」，而且當初縣市合併改制計畫書就有明訂「雙行政中心、雙議事廳」。一場預算審議超出藍綠，儼然成為縣區與市區議員之爭。