〈南部〉砸1.2億 鵝鑾鼻門面改建下月動工

2017-10-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東墾丁國家公園每年至少五百萬人次前往遊覽，其中最知名的景點鵝鑾鼻，因為賣店建築老舊，墾管處耗費六年規劃、斥資近一億兩千萬元改建，預計十一月動工，將成為墾丁的新門面。

鵝鑾鼻燈塔及園內珊瑚礁石林等早已是享譽全台的知名景點，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）為提昇旅遊品質，六年前就開始規劃興建新賣店，期間歷經三任處長，預算、工程數度調整，因該公園停車場權屬為恆春鎮公所，公園內部則屬墾管處，墾管處尋覓財源，全由中央支應。

墾管處表示，首期外觀工程十一月開工，包含正式賣店卅一間及臨時賣店四十間，總發包金額一億一千七百萬元，工期四百二十天，興建完成後，可望成為鵝鑾鼻公園入口地標，預計最快民國一○八年暑假可望進駐並開幕，未來門票、停車費等收入將回饋一半給恆春鎮公所。

舊賣店主體為RC構造，為恆春鎮公所於民國五十五年興建，但建構屬海砂屋，除外觀不佳，安全更堪慮，臨時賣店部分則為六十四年興建，墾管處雖於八十四年改建，但近年陸續出現漏水等問題。

新建築共構賣店和管理站

墾管處課長曾添丁指出，新建築將共構賣店和管理站、售票口，採兩樓設計，並搭配景觀長斜坡，除賣店外，還會打造展示館，展示當地獨有的史前遺址及文化，待舊賣店業者遷入新建物後，將與現有停車場重新規劃。

工程之初曾傳出調漲租金引來業者反彈，九月底墾管處再召開說明會，見到未來賣店的質感和海砂屋有天壤之別，反對聲浪已減少。