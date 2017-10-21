〈台北都會〉95天前取消婚宴不退訂 維多麗亞酒店惹議

2017-10-21

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨市議員阮昭雄昨與民眾陳先生開記者會，陳先生日前向維多麗亞酒店訂婚宴，婚宴前九十五天取消訂席，依衛福部「訂席外燴服務定型化契約範本」，九十天前解除婚宴應全數退訂，但業者不但不退七萬元訂金，還要求陳先生簽切結書延期於一年內使用。對此，北市府官員指，該合約已違衡平規範，全案進入消費爭議協調。

陳先生今年三月與維多麗亞酒店簽婚宴合約、當天支付七萬元訂金，原訂九月九日設宴，合約言明若在距離宴客日九十天內解約，訂金不得退還。陳男坦言和女方結不成婚，婚宴前九十五天的六月六日取消訂席，但業者以「雙方契約未寫到九十天前解約如何處理訂金」為由拒還訂金，他擔心拖到九十天內要付違約金，心生畏懼簽切結書延期一年使用。

阮昭雄說，依衛福部契約範本，九十天前解除婚宴應全數退訂，九十天內取消可退部分訂金，但業者用不對等資訊坑消費者、吃人夠夠，九十天前取消拿不回訂金，九十天內取消還要付違約金，將消費者玩弄於股掌間。消保官去年接獲九件婚宴退訂爭議，維多麗亞酒店就占四件；今年十四件爭議，維多麗亞酒店占五件，可見是累犯。

衛生局表示，訂席外燴服務定型化契約範本不具強制力，業者與消費者的合約未訂九十天前退訂可返還訂金，與範本不一致，全案已進入消費爭議協調。

北市府主任消保官何修蘭表示，衛福部的訂席範本僅是行政輔導，不具強制力，無法比照違反定型化契約應記載不得記載事項進行開罰；但維多麗亞酒店與消費者的訂席契約，已違衡平規範，應比照衛福部範本，維護消費者權益。

維多麗亞酒店宴會部陳姓協理回應，一般婚宴都在半年前訂席，九十五天前取消很難再銷售出去。至於延期訂金能否轉做飯店內其他消費？她表示要再與公司討論。