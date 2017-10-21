〈台北都會〉北市大彎北段商業宅 12月開罰

2017-10-21

〔記者黃建豪／台北報導〕中山區大彎北段屬於商業、娛樂區，卻有約一千六百餘戶為商業住宅，都市發展局態度強硬，不許就地合法，也不管議員陳情，堅持住戶須將房屋稅率變更為非住家稅率，否則十二月將啟動裁罰，按住宅面積分級距、分三階段裁罰，罰金從六萬至三十萬元不等，若住戶未於限期改善，總裁罰金額恐破億元，對情節嚴重者，恐強制執行斷水、斷電。

對於大直明水路與敬業一路一帶的大彎北段商業住宅，因違規住宅使用情形嚴重，台北市府三月起寄出一六七八件行政指導函，並研訂「台北市中山區大彎北段商業區、娛樂區作住宅使用違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」，明定裁罰基準。

都發局官員指出，裁罰基準是以住戶藉由登記自住房屋稅率，來規避非住家稅率差額的一．五倍至兩倍計算，甚至可按次裁罰，對於大面積的豪宅則開罰至上限三十萬元，住戶就算無視市府開罰也不划算。

都發局表示，裁處作業原則昨起生效，依住宅面積分為五十平方公尺以下、五十至一百平方公尺、一百至一六五平方公尺、一六五至二三○平方公尺及二三○平方公尺五個級距，十二月開罰的第一階段依各級距可處六萬至二十萬元罰鍰，限期九個月內改善；第二階段處六萬至三十萬元罰鍰，再限期九個月內改善，未停止使用者得按次處罰；第三階段倘違規情節重大者，得處三十萬元罰鍰及停止供水、供電。

按照規劃，都發局將於十月底陸續蒐證、稅籍盤點及完備行政程序，十二月就啟動裁處作業，大彎北段地區已收到都發局行政指導函的建物所有權人，需依都市計畫規定用途使用，到台北市稅捐稽徵處辦理房屋稅率變更為非住家稅率，才能避免受罰。