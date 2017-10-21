〈台北都會〉攜手日本松山市拚觀光 日客來台略遜

2017-10-21

北市、松山市續簽友好協定

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕日本愛媛縣松山市長野志克仁與北市府簽友好協定四年，將大神轎撞轎祈福活動引進台北，台北市長柯文哲昨下午與野志克仁續簽協定，稍後兩人出席北投溫泉季開幕儀式救觀光。不過，遊松山市的台北遊客四年成長三．六倍，但松山市遊客來台北略遜一籌，柯文哲稍晚受訪坦言如何吸引要再想一下。

道後溫泉本館模型 北市府展示

柯文哲於簽署儀式致詞說，松山市曾組團參加北市溫泉季、台北燈節、台北馬拉松、八月世大運；二○一五年更組三百人團於北市府廣場舉行撞轎活動，這次再將「道後溫泉本館」模型展示於北市府一樓（展至明年十月廿日），讓台北市民更認識松山市。他說，台北市觀傳局七月至十一月也致贈特別伴手禮給松山市民，歡迎十一月前遊台北。

野志克仁說，松山市觀光客年年增加，台灣旅客占最大宗達四分之一，較二○一三年成長三．六倍，真的很感謝；松山市最著名的道後溫泉，也和台北最古老的北投溫泉簽友好協定，道後溫泉別館上個月開幕，為符合日本最古老溫泉頭銜，採用一四○○年前飛鳥時代建築風格，兼具美術館元素，盼柯文哲與民眾前去觀光。

野志克仁致贈宮山廣明山茶畫作，柯文哲則回贈千塘茶具、還說「茶具有官帽的意思，祝他可以升官」，令野志克仁笑得合不攏嘴。

如何吸引日遊客 柯︰要再想想

稍晚柯文哲與野志克仁出席北投溫泉季開幕，受訪表示還要思考一下如何吸引松山市遊客；對於東南亞觀光客能否彌補中國觀光客減少？柯文哲說，多少啦！菲律賓最近要免簽，盼增加自由行旅客。媒體追問會不會泡湯救觀光？柯文哲說，妻子陳佩琪很喜歡，他沒興趣、超久沒去泡，即便去也偷偷去不讓媒體知道。今上午十點半，北投溫泉季有遊行活動。