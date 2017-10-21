〈台北都會〉出錢裝冷氣防塵 仁愛國小家長反彈

2017-10-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府於信義國小改建老舊校舍期間，同步在信義、仁愛國小闢建地下停車場，仁愛國小家長前晚收到調查表，徵詢是否同意負擔安裝冷氣費用，以避免施工噪音及粉塵影響學生上課，引起家長們不滿，認為學校配合市府建停車場，影響教學品質，不應由他們出錢。

校長：彙整意見、沒有強迫

仁愛國小校長彭麗綺解釋，調查表是要彙整家長意見、想法，沒有強迫，如果不同意居多，會再找其他方案，若有過半數同意，就會從下學期開始進行。

該調查表指出，因施工噪音及粉塵問題影響學生上課，在家長負擔冷氣設備的前提下，市府同意補助電源設備及施工期間電費，每班需二．五到三噸冷氣二台，評估每名學生每學期的冷氣設備分攤費用五百到八百元，完工後，再回歸使用者付費。

張姓家長說，小孩在學校受苦，還要繳冤枉錢，更何況，繳錢也不能解決問題，「裝冷氣就能蓋掉噪音，讓粉塵消失嗎？」

調查表不但引起家長反彈，也有不少市議員認為市府作法不妥。市議員韓良圻說，市府應該負責，否則應該抗議；市議員秦鉦也說，因為公共建設，造成學生上課不良的後果，不能由家長負擔；市議員陳志成說，學童沒有好環境可上課，還要家長幫忙出錢，真離譜。

教育處國教科長陳貞臻表示，學校冷氣設備的費用，由學校自行負責，其他為裝設冷氣而需增設分電盤、拉設電線和插座等電力基礎設施改善部分，由市府支付，施工期間的電費也是由市府支援，每年將額外編列數百萬元經費支應，請大家共體時艱。