〈台北都會〉淡海新市鎮新生增 議員促增設國小

2017-10-21

新市國小學區未來5年均逾300人

〔記者葉冠妤／新北報導〕淡海輕軌可望在明年底通車，推估屆時淡海新市鎮入住人口增多，市議員蔡葉偉表示，近幾年越來越多年輕夫妻選擇入住淡海新市鎮，但目前新市鎮內的新市國小已額滿，不少家長常抱怨明明住在新市國小附近，孩子卻要搭公車到他校上學，盼新北市教育局正視設校需求；教育局則回應，將觀察新建案入住率再評估、研議。

蔡葉偉指出，根據統計，未來五年在新市國小學區的新生人數皆超過三百人，遠超過學校一個年級一四五人的容納量，且現況已經讓不少剛搬入新市鎮的學童，需要搭公車或由家長接送到一、兩公里外淡水、新興、文化等國小就學，造成家長及學生極大的不便，「就近就學應是國民小學的基本權益！」

小家庭遷入、建案完工帶動需求

蔡葉偉說，近幾年搬入淡海新市鎮的多是年輕小家庭或者新婚夫妻，未來學齡兒童勢必漸增，且淡海輕軌通車後，也會再吸引一波新住民，再加上民國一一○年會有大批新市鎮建案完工，到時候人口將大量增加，興建新學校的準備作業長達四到五年，教育局應未雨綢繆，盡快啟動設校規劃。

蔡葉偉提到目前淡海輕軌工務所為「文小五」用地，租借期限至一○八年，鄰近不少建案正在蓋，地點也合適，可納入設校評估地點之一。

教局將觀察入住率 啟動評估作業

新北市教育局國小教育科長廖曼雲表示，就目前新市鎮建案，一一○年完工戶數會達高峰，教育局會觀察入住率，再啟動設校相關評估作業；至於現在上下學通勤不便的國小學童，教育局也會協調學校規劃接駁車路線。