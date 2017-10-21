〈台北都會〉李錫錕擬選台北市長 柯挑戰者漸浮現

2017-10-21

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲連任之路備受考驗，不僅民進黨立委點名文化部長鄭麗君，國民黨內部點名立委蔣萬安參選，就連七十歲的網路紅人、自稱「Power錕」的台大教授李錫錕也可能參選。柯文哲昨受訪談到李錫錕，說參選是每個人的權利，但網路世界就是這麼難預測、很好玩，不過他沒有看過「Power錕」影片。

柯文哲︰遇到再說

柯文哲表示，沒有點進去看「Power錕」的影片，僅晃過去，不過「Power錕」好像當年和前台北縣長尤清選舉過，那是很久以前的事情，未來（選台北市長）的事不曉得，遇到再講吧。

對於立法院副院長蔡其昌點名鄭麗君參選，柯文哲僅重申，其實把每天該做的工作做好就好了，這種事也是遇到再講。

蔣萬安︰保持開放態度

蔣萬安則受訪表示，截至目前為止，吳敦義尚未親自與他討論任何選舉事務，現階段他仍是專注立院工作，但他過去在美國矽谷工作，知道沒有什麼事情是不可能發生，政治上的事又變化很快，對未來保持開放態度。

議會民進黨團總召許淑華說，這麼多人出來參選，表示很多人想挑戰柯文哲、對其施政不滿，柯文哲得思考自己狀態是否讓台北市民不一定要柯當市長，對柯文哲是警訊，現階段柯兩岸議題發酵，地方約有三分之一民進黨死忠支持者打死不投柯文哲。