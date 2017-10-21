〈台北都會〉拚選票 北市府「石頭湯」升級 重陽登山有禮

2017-10-21

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲一上任大砍重陽敬老金引爆民怨，至今五十歲以上年長者支持度一直不見起色，為拚回老人票，在重陽節到來前，北市石頭湯計畫再升級，全國首創十分鐘長照互助圈。市府更將在廿八日重陽當天舉辦「樂活山林、長青健行」登山活動，走完全程人人有獎，還可憑摸彩券抽獎，將由柯文哲現場抽出電動機車、電視等兩百多項獎品。

登山將送電動機車、電視等大獎

大地工程處表示，登山活動免費，不用事先報名，廿八日到捷運劍南路站二號出口集合即可，上午八時出發，步行經過劍潭山親山步道至終點劍潭青年活動中心，全程約五公里、二．五小時可走完。走完全程可獲浴巾、環保餐盒、環保水杯及小點心等禮品，在各路線中點站會有人員發放票券，完成該路線者，可在終點處憑券兌領上述禮品，登山及平面路線各三千五百份，發完為止，票券遺失不補發，憑摸彩券可抽兩百多項獎品。

台北市社會局推動石頭湯計畫，透過社區居民自助互助，提供長者社區化、在地化服務。昨上午宣布即日起在中正區新隆社區試辦「見守員」、「照顧超商」及「以里為範圍的長照供需調查」等三項加值免費服務，打造十分鐘長照互助圈；預計試辦至今年底，目標一百個個案，未來不排除酌收費用。

柯文哲昨主持十分鐘長照互助圈加值服務儀式，他致詞時指出，三項加值服務首先是調查該里的長照供需狀況，接著訓練在地的見守員，最後則結合台灣到處有超商的特色，讓超商成為長照服務的資訊供應站。 他強調，他不贊成老人去住安養院，那叫老人集中營，不是好辦法，應該是讓老人住在家裡，整合各項照顧服務後帶進家中。