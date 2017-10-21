〈台北都會〉北農再爆酬庸？ 議員批淪選舉綁樁

2017-10-21

〔記者郭安家／台北報導〕明天清晨四點將視察第一果菜批發市場的市長柯文哲，去年曾被市議員質疑酬庸台北農產運銷公司人事，柯去年還反酸「有人以前這樣做就懷疑別人」。但國民黨市議員汪志冰昨爆料，北農公司日前竟酬庸，民進黨台北市黨部主委黃承國、從保四總隊長退休的枋劍飛擔任有給職顧問，枋與身兼副市長的北農公司董事長陳景峻熟識，疑為陳警界樁腳；由於陳擬選新北市長，汪批評北市府讓北農公司淪為選舉綁樁工具。

六十八歲的枋劍飛從保四總隊長退休，本報調查發現，陳景峻擔任交通部次長時，枋就是鐵路警察局副局長，兩人為舊識。汪志冰指出，柯文哲力挺陳選新北市長，傳出還要陳下班跑行程，但面對對手新北市副市長侯友宜擁有警界人脈，陳推薦枋擔任顧問，並在九月廿七日北農董事會通過枋及黃承國人事案。

汪志冰表示，前北農總經理韓國瑜辭職前，已傳出各界虎視眈眈一四○億元預算的第一果菜市場改建案，而北農公司不僅可提出市場改建意見，也須協調批發市場各方勢力業者，致北農公司人事案格外敏感。她說，北農顧問每個月只有兩萬元的車馬費，不解黃承國是為了選舉布局任職，還是為北農發展？

黃承國︰農委會找我 一度拒絕

對此，黃承國表示，是農委會希望他任顧問，他還一度拒絕，之後答應願為北市府、農委會盡一份力，兩萬元車馬費他也願意全捐；人事案若被解讀成負面工程問題，「如果真有必要，我星期一就辭職，我是為國家、社會做事，吃飽太閒嗎？」況且擔任顧問也沒表決權、發言權。

枋劍飛︰協助陳處理文書、關防

枋劍飛說，「講什麼酬庸？我怎能可能扯到選舉，距離太遠了。」他說，他已做四十年公務員，陳景峻擔任副市長工作重，又是北農公司代表人，總需要找一個人協助處理文書、關防、對外行文，該工作單純，事實上是很小的問題。

不過，本報曾獨家報導，陳景峻七月於北農常董會推薦枋劍飛擔任顧問，九月廿七日董事會接著會通過；當時陳景峻還透過辦公室表示枋劍飛將離開北農公司。

陳景峻︰不知枋劍飛人事案

對此，陳景峻說明，最早考量北農公司較複雜，需要警官坐鎮，當時也沒談到選舉，常董會後他都沒聯絡枋劍飛，真的不知道該人事，但尊重董事會決議。陳說，該人事案完全是公事，怎麼會扯到私事，「干我什麼事」；對於新北市長選舉，則順其自然，看黨的考量，「我利用閒暇之餘聽新北人民的意見，昨晚還在看北投溪整治。」

安插兒子任職北農？枋︰無此事

另一方面，有知情人指出，七月也有人想安插枋劍飛的兒子從上海至北農公司任職，並透過中南部地方人士關心此事。但對此，枋劍飛回應並沒有提到這事情。

北農公司主秘路全利表示，枋劍飛的人事案於七月常董會提出，經過九月廿七日董事會通過，並追認其八月起給兩萬元車馬費，黃承國人事則於十月生效，兩人任期至二○二○年六月卅日。