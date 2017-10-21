〈台北都會〉拆除占公地車棚 鹿角溪公園啟用

2017-10-21

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府推動「點亮新北美樂地」專案，拆除霸占公有地搭建的違建，其中改建完成的樹林鹿角溪公園，從原本的違規停車場變成精巧可愛的小型社區公園，社區民眾十分開心。市長朱立倫昨天與議員、里長到場會勘，重申市府「收復失土」的決心。

收復失土 新北美樂地專案展成果

工務局長朱惕之說，新北美樂地專案共計列管四十二案，已拆除卅案，另有十二案正執行中。以樹林鹿角溪公園為例，過去曾被占用搭設違建車棚出租，牟取不法利益，市府六月初拆除違章建築後興闢公園，於十月中旬啟用，提供民眾舒適的休憩空間。

朱惕之說，拆除大隊在執行過程中非常辛苦，遇到許多阻力，但一定堅持立場，讓所有被占用的土地可以還給市民，拆除原則包括占用公有地、對公共安全造成影響的重大違規案件，市府一定會嚴格執行。

鹿角溪公園完成後，社區民眾多了一處散步休閒的去處，工務局在公園內設置溜滑梯、鞦韆等共融性遊具，讓父母可以帶著小朋友來玩，長輩和身心障礙兒童也可以使用。

此外，施工中的樹林大同和板橋埔墘公園，過去曾被占用搭蓋攤架、車庫等，強制拆除後重新規劃、興建公園，陸續自十月底至十一月完工啟用。

朱立倫昨天並視察柑城橋拓寬及其引道改建工程，該工程共投入五億餘元經費，工程已進行一半，施工期間不影響車輛通行。柑城橋拓寬後達廿四公尺，配置雙向各兩車道、機車優先道及人行自行車共用道，有效改善土城工業區到樹林柑園地區的交通瓶頸。