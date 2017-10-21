〈台北都會〉板橋車站21童半身雕像如廢墟 路人嚇到

2017-10-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕美化環境的公共藝術，竟成嫌惡設施，創作者作何感想？

14年前曲家瑞得獎公共藝術

有民眾偶然發現，板橋車站一處雜草叢生的樓梯口，牆面懸掛二十多名學生的上半身雕塑像，因疏於管理維護，立體人臉出現在牆上，民眾直呼「好恐怖！」原來這是「麻辣教授」曲家瑞十四年前為新北市板橋區海山國小學生創作作品，時隔多年，當年紅極一時的公共藝術被人遺忘，閒置在陰暗角落。

記者實地走訪這處位於板橋車站北三門的公共藝術作品，起初遍尋不著，仔細一看，發現藏在北三門出入口旁的階梯二樓，但樓梯入口已被欄杆圍起，不得其門而入，只能遠遠瞥見突出的幾名學生塑像，猛然一看，令人驚嚇，更別說是夜晚經過，有網友說：「小朋友的臉孔笑得讓你心裡發寒！」

交通部台灣鐵路管理局台北運務段板橋站站長李西武表示，先前有民眾反映燈光昏暗時，行經此作品被雕塑人像嚇到，為了不造成困擾，今年七月以欄杆將入口處圍起，暫時不對外開放，若民眾有參觀需求，仍可預約申請。他強調，「尊重原創者的創意和精神」，不會更動作品內容。

根據民眾提供的照片，牆面上的學生塑像共二十一個，但第一排、第二排分別出現缺口，究竟是維護不當致作品缺損，還是原本就是這樣排列，台鐵也不得而知。

議員嘆可惜 官員：將要求改善

市議員劉美芳表示，曲家瑞在二○○二年創作「板橋印象─畢業班2010」時，親身前往板橋海山國小，花了八個多月為二十多位小朋友翻模創作，獲得台灣第一屆公共藝術獎最佳民眾參與獎，費盡心血的創作被閒置，十分可惜。

劉美芳認為，公有建築設置的公共藝術，文化局應有完善的審查機制，符合城市美學與主題意象，並善盡維護管理責任，讓創作發揮最大價值，否則花錢未達效益，恐浪費公帑。

文化局長林寬裕指出，依據「獎勵藝術條例」供公有或公眾使用建築，須提撥總工程經費一％建置法定公共藝術，並送縣市政府公共藝術委員會審議，但僅審查設置方式、徵選條件及公共參與程度等行政程序，基於尊重創作自由，創作內容不在審議範圍內；若所有權人未善盡維護管理責任，將發函要求改善。