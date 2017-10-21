〈北部〉牽手68年 金鑽夫妻再約下輩子

2017-10-21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「作伴一生」四個字寫起來簡單，做起來卻不容易，宜蘭縣五結鄉民謝阿文、謝許阿不夫婦，信守年輕時諾言，兩人年近九旬，結褵超過六十八年，仍時常「放閃」，甜蜜度宛如新婚夫妻，昨在五結鄉公所安排下，出席「作伴一生」微電影首映，謝阿文還向老婆許諾，「下輩子我們繼續在一起！」

五結鄉公所今年為謝阿文、謝許阿不這對「金鑽婚」夫婦，拍攝微電影，短短十分鐘的影片內容，道盡兩人相識、相愛、生子後的日常生活。

謝許阿不四歲時離開原生家庭，送到謝家做女兒，之後嫁給謝阿文，成為謝家媳婦，這一待超過六十八年，謝家早年務農，生活清苦，謝許阿不年紀輕輕得扛起家務，她坦言，「年輕做人媳婦真的很不快樂」，但展現台灣女性的韌性，丈夫在外工作打拚，自己扛起家裡大小事，含辛茹苦地撫養六名兒女長大。

「作伴一生」詳盡夫妻倆相愛、生活甜蜜過程，有歡笑也有淚水，謝阿文夫妻結縭超過一甲子，卻少有爭吵，謝許阿不透露，「有事讓對方」是維繫夫妻感情的秘訣；影片後段，被問及「兩人下輩子再當夫妻，願不願意？」謝阿文語氣堅定說，「求之不得，求之不得，我真的很愛她！」

五結鄉公所訂於廿九日在傳藝中心舉辦金鑽婚活動，鄉長簡松樹說，當天將有超過兩百對結縭超過五十年的老夫妻出席盛會。