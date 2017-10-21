〈北部〉宜縣府舊員工宿舍 轉型台灣故事館

2017-10-21

明年元旦首檔 將展台灣名人年輕照

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市公所後方的舊縣府員工宿舍，轉型為「阮義忠台灣故事館」，明年元旦首檔期推出攝影大師阮義忠「有名人物無名氏」、作家黃春明「三卷底片」雙聯展，阮義忠將拿出壓箱寶，展示難得一見的台灣名人年輕照。

宜蘭市公所舊縣府員工宿舍，是二次戰後建造的建築群，目前完成修繕的三間建物，規劃為影像紀實為主題的「阮義忠台灣故事館」。

阮義忠返鄉策展 和黃春明聯展

六十七歲的阮義忠是宜蘭縣頭城人，今年七月在宜蘭美術館舉辦「回家」影像回顧展，興起返鄉創作念頭，宜蘭市公所響應「鮭魚返鄉」，提供館區作為他的工作室及展場，市長江聰淵昨與阮義忠簽署合作契約，故事館預定明年元旦開展，一年四檔期，阮擔任策展人，安排各地攝影名家共襄盛舉，第二檔期將邀請蔣勳參展。

江聰淵在「阮義忠台灣故事館」小型看板，寫上「最高興的一天」，希望明年頒給阮義忠榮譽市民榮銜，阮寫著「返鄉之日」，傳達回鄉創作的心情，館區外牆懸掛的楊麗花、林懷民年輕時照片，是阮義忠一九八○年代作品。

「用照片說故事！」阮義忠說，「有名人物無名氏」、「三卷底片」雙聯展，預定展出五十幅照片，「有名人物無名氏」展覽，展出台灣名人剛冒出頭時年輕面容，透過攝影展，檢驗他們的初心是否依然存在？

「三卷底片」是黃春明攝影首展，黃不僅在文學、繪畫領域有傑出表現，也曾製作「芬芳寶島」紀錄片，攝影作品更是精彩，一九八八年，阮義忠採訪黃春明，在黃的書房挑了三卷底片帶回家放大當配圖，最後只用兩張，其他照片會在雙聯展首度公開。

阮義忠說，「阮義忠台灣故事館」開館後展出的照片，不僅是鄉愁慰藉，更是台灣重要的文化資產，保證精彩，敬請期待。