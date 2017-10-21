〈北部〉通霄地標3彩繪煙囪除役 月底拆除

2017-10-21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣電力公司位於苗栗縣通霄鎮的火力發電廠，擁有六根大煙囪，其中四根是彩繪煙囪，高達一百廿公尺，堪稱是當地地標，也曾是早期中國偷渡犯來台的指標。因應與煙囪配合運轉的老舊發電機組汰換，其中三根商轉近卅五年彩繪大煙囪將於卅一日除役拆除，讓不少當地人與台電員工不捨。

台電通霄火力發電廠副廠長黃清泉指出，「彩繪煙囪」於七十二年建造，目的就是為了排放發電機組產生的氣體，而煙囪旁的複循環機組為了負擔台灣電力需求，本來運轉廿五年就到除役年限，但是因應用電缺口所以一延再延。

當地通霄警分局資深刑警回憶說，當年許多中國偷渡犯坐船偷渡來台，由於煙囪高聳，加上通霄海邊為沙岸易於上岸，成為偷渡的指標，當年常在電廠附近海灘抓偷渡犯，也成為當地趣聞之一。

即將拆除的三根彩繪煙囪分別為一號機、二號機與三號機，彩繪圖案分別為歡迎蒞臨通霄字眼、乳牛與海豚圖案，其中海豚象徵著通霄知名景點通霄海水浴場，飛牛則代表著通霄著名民營牧場。

黃清泉說，在苗栗縣議員邱紹俊擔任通霄鎮長任內提出建議，台電認為彩繪煙囪可以讓更多人注意到通霄，電廠便從善如流讓煙囪「穿上外衣」，也因而變成通霄的地標。

黃清泉說，目前取代舊發電機組的新機組已經接近完工，並設置新的煙囪，不過因為目前主要使用天然氣為燃料高度只有八十公尺，與將退役的煙囪有明顯落差，所以不會再彩繪煙囪。

三個煙囪一號機將鋸斷、二號與三號機則拉下後碎裂，正式功成身退。