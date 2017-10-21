〈北部〉平鎮助產士人瑞 總統盼拍成紀錄片

2017-10-21

重陽節前夕 蔡英文訪謝林霞妹

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統昨天趁著重陽節前夕，由桃園市長鄭文燦陪同前往平鎮區，預祝一○一歲的人瑞謝林霞妹佳節快樂，謝林霞妹從十六歲起就擔任助產士、接生過的新生兒無數，蔡英文希望文化部能以謝林霞妹的故事為主題拍成紀錄片。

南勢地區40歲以上 幾乎她接生

謝林霞妹八歲跟著家人從楊梅搬到平鎮，精通國語、客語、日語，畢業於新竹高等女校（新竹女中前身），曾擔任過醫院護士並通過看護婦、助產士檢定考試，在地方有「平鎮第一助產士」的美稱，育有八名子女的她，直到六十歲考慮年齡因素才停止執業；謝林霞妹擔任助產士期間，接生過的新生兒無數，家人開玩笑說：「南勢地區一帶四十歲以上的，幾乎都是由謝林霞妹接生，連孫子也都是由她親自接生！」

謝林霞妹身體十分硬朗，還能自行從二樓住家外出散步，昨天她拿出擔任助產士的老照片、證書，與蔡英文分享接生的點點滴滴，並介紹過去當助產士時所用的工具，聽到蔡英文說「我也是由產婆接生的孩子」時笑得合不攏嘴，謝林霞妹也分享她的生活說，每天早上都要喝一杯黑咖啡，是不可或缺的提神飲料。

蔡英文看到謝林霞妹精神爽朗，直讚她保養得宜、皮膚細緻，蔡英文還說，很多人來到這個世界，都是先看到「阿婆」，希望文化部能幫謝林霞妹拍攝紀錄片，讓更多人知道「阿婆是一個傳奇」並記錄珍貴歷史，最好能把由謝林霞妹接生的人也找回來，相信會是很有意義的畫面。

鄭文燦也表示，謝林霞妹婚後自行在家開設助產士所，是當時平鎮地區第一位助產士，等於是「助產士的活字典」，並致上金戒指、壽桃壽麵，祝福她身體健康、壽比南山，讓謝林霞妹笑得非常開心，不時比「讚」展現好心情。