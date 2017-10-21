〈北部〉五楊高架 校前路交流道通車

2017-10-21

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕 國道一號五楊高架道路增設楊梅區校前路的「北入、南出」交流道，昨天下午三點由交通部次長祁文中與桃園市長鄭文燦共同主持通車典禮後，於晚間八點正式通車，不少用路人非常開心：「終於可以避開容易塞車的楊梅交流道了！」

國道一號五楊高架道路於二○一三年四月通車，當初因「分離長短車流」考量，未設置可銜接楊梅區地方道路的交流道，被楊梅人諷刺「看得到、用不到，乾脆叫五湖高架道路（五股到湖口）算了」，鄭文燦也認為，五楊高架道路沒有楊梅區的交流道，確實是「設計上的缺點」。

交通部考量五楊高架道路上的救災救難勤務，因沒有交流道而增加許多路程，加上地方積極爭取，二○一五年十二月起，動工施作五楊高架道路的校前路「北入、南出」交流道，昨天由祈文中、鄭文燦主持通車典禮後，待相關單位拆除典禮舞台、完成通車前的最後準備，於晚間八點正式通車。

駕駛不熟悉 昨晚車輛不多

可能因用路人對校前路交流道的動線仍不熟悉，警方表示，昨天晚間八點通車後，行走該路段的車輛還不多；但家住楊梅區甡甡路附近的陳姓用路人說，過去他從台北返家不能走五楊高架道路，只能走中山高速公路從楊梅交流道進入楊梅區，還常遇到楊梅交流道壅塞而耽誤時間，對於校前路交流道通車感到非常開心。

五股到楊梅 最少可省廿分鐘

陳姓用路人說，校前路交流道開通後，他行走國道一號可從五股接上五楊高架道路，抵楊梅後可從校前路交流道返家，還能避開楊梅交流道的易壅塞路段，估計可省下廿分鐘到半小時左右的車程。

交通部國道新建工程局人員提醒用路人，校前路「北入、南出」交流道限行駛高架道路的車輛通行，雖有約五百公尺的車道與國道一號平面路段平行，但車道間已劃設雙白線、嚴禁車輛跨越，以免危險，未來還會協調警方加強取締，用路人一旦違規跨越車道，可能會被依「道路交通管理處罰條例」第卅三條，處三千元以上、六千元以下罰鍰。