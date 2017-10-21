〈北部〉全國製茶賽代夫出征 林月惠奪亞軍

2017-10-21

唯一搶進前三名的女性選手

〔記者張議晨／宜蘭報導〕巾幗不讓鬚眉！宜蘭縣冬山鄉女茶農林月惠，參加今年全國部分發酵茶（半發酵）製茶技術競賽，獲得第二名，成為本屆賽事中，唯一搶進前三名的女性選手；縣府農業處長陳德星、冬山鄉長謝燦輝昨致贈匾額、禮金祝賀，盛讚她是宜蘭之光。

四十六歲的林月惠曾是幼教老師，廿五歲與當茶農的丈夫林文彬結婚後「嫁雞隨雞」，毅然放棄教職，當起採茶姑娘，夫婦倆共同經營茶園，她也在另一半指導下，從種茶、炒茶、製茶，練就純熟技術，在製茶比賽屢獲大獎。

林文彬前年參加全國製茶技術競賽得到第三名，今年受限於健康因素，由林月惠「代夫出征」，靠著廿一年純熟製茶手藝，抱回亞軍獎盃，她坦言，比賽時，選手必須在一天內把烏龍茶菁製成茶葉，考驗抗壓性跟技術。

林月惠說，賽前一個月，她天天苦練，比賽用的茶菁，恰巧是她拿手的烏龍茶種，苦練多時的技術終於派上用場，談到獲獎感想，她謙虛地說，可藉此汲取各縣市好手優點，未來還要再努力。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農委會茶葉改良場所主辦，各縣市政府派出好手參加，宜蘭縣這次推派兩人出賽，林月惠不負眾望得到亞軍，讓謝燦輝引以為榮，陳德星說，宜蘭種茶面積超過一七○公頃，縣府會持續推廣，打響宜蘭茶知名度。