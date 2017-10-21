〈北部〉湖口高中遷建案 2年無動靜

2017-10-21

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣立湖口高中高中部校區新建案，一○四年底經議會審議通過五億元預算，工程規劃也已完成細部設計，將在王爺壟文中預定地興建校舍大樓等首期工程，如今事隔兩年，仍無動靜，地方憂心影響學子學習空間和學校整體發展。

改分三期 爭取中央經費

縣府教育處國民教育科科長彭雅君表示，縣府財政拮据，正研擬計畫，準備近日向中央爭取專案經費並調整工期，改分三期進行，總工程費約七億三千六百萬元，等中央回覆才能確認後續的執行進度。

湖口高中校長張華堂表示，湖口國中在四十四年創立，占地約四點八公頃，八十六年改制為湖口高中，為新竹縣第一所完全中學，因就近入學、有直升優勢，較不受少子化影響，現有高中部十八班、國中班四十五班，師生合計逾二千人，早已超過原四十五班的設計規模且體育館、操場只有一個，國、高中必須分時段、分年級使用，格外擁擠。

動工變未知數 地方憂心

縣議會一○四年底審議通過預算，縣府最早原規劃今年完工，因前置作業延宕，改為爭取今年底前動工，一○七年底前完成首期工程，如今動工期程變成未知數，讓期盼多時的地方人士好無奈。

縣府工務處工程科表示，今年六月完成細部設計修正中，目前只要經費到位，即可辦理工程案上網招標作業。

縣府教育處國教科表示，新校區預定地位在中正路二段與達生路口，規劃三十班規模，距離湖中很近，面積約四點二公頃，完工後高中部遷徙，國中部留在原校地。