〈北部〉打造國家漫博館 鄭麗君訪交大

2017-10-21

〔記者王駿杰／竹市報導〕文化部長鄭麗君昨天由台灣知名漫畫家洪德麟陪同前往交大「漫畫研究室」，參觀蒐集的許多絕版台灣早期漫畫，並到虛擬攝影棚體驗虛擬實境。她說，已將建立國家漫畫博物館納入前瞻基礎建設計畫中，交大經驗會列為重要參考。

交大數位典藏 虛擬實境應用

交通大學執行「數位典藏漫畫博物館及虛擬實境應用」，打算將客家漫畫大師的創作轉為數位典藏，並規劃結合虛擬實境和擴增實境技術，讓漫畫人物與民眾近距離接觸。

交大校方表示，目前已將劉興欽、葉宏甲、陳定國等早期知名漫畫家數十萬張原稿數位化，並架設「客家漫畫數位博物館」網站，提供讀者線上瀏覽，也會透過虛擬實境展示諸葛四郎相關漫畫情節，並結合「四郎真平」角色扮演，設計適合兒童的實境遊戲，用科技與文化展開跨界交流，激發新的漫畫創意能量。

重建台灣漫畫史 軟硬體同步

鄭麗君說，台灣漫畫要往前走必須從傳承做起，重建出台灣的漫畫史，目前文化部已針對建立「國家漫畫博物館計畫」展開研議，並與行政院取得共識，計畫分為軟體、硬體兩部分。

鄭麗君表示，硬體部分，台中市政府將會提供相關建物，未來會融入水湳經貿園區；軟體部分則包括典藏和數位化工作，並建立「國家文化記憶庫」，希望把相關重要資料數位化，目前整體計畫已經納入前瞻基礎建設計畫，明年相關經費也已編列預算。