〈北部〉機捷延後通車求償金 36.55億降至12.87億

2017-10-21

議員批桃捷自我矮化 要求續追討

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運六度延後通車，桃園大眾捷運公司向交通部求償也一日三變，從卅六．五五億元降至十三．六三億元，如今更降為十二．八七億元，市議員謝彰文昨天在桃捷公司工作報告時，批評這樣的求償簡直是「自我矮化」，交通部雖補助備品及後續系統改善經費十二．六二億元，但這與求償無關，桃捷公司應持續向中央追討。

機場捷運原本預計於二○一四年六月通車，配合機捷通車、營運，桃捷公司於二○一○年七月就成立，資本額卅億元，但由於機捷通車六度跳票，直到今年三月才正式通車，桃捷公司於去年六月發函交通部求償卅六．五五億元，未料去年十月又改口，將金額下降，僅向交通部求償十三．六三億元，今年五月又發函更新為十二．八七億元，一降再降也讓市議員批「自我矮化」。

桃捷：求償不應含預期營業獲利

對此，桃捷公司總經理陳凱凌表示，卅六．五五億元包含預期營業獲利廿二．○五億元，這部分並不是很具體，畢竟資本額卅億元、手上還有十幾億元現金的公司，向中央求償卅幾億元是有些誇張，因此經協商後以通車前準備作業支出、人事費用為主，而從十三．六三億元再降至十二．八七億元，則是部分微調的結果。

陳凱凌表示，桃捷公司和交通部最後所達成的共識，延後通車的損失總計為十二．八七億元，但費用的編列最後還須行政院點頭，桃捷公司的策略是儘量向中央要資源，目前已經要到五．五億元備品預算、工程結餘款七．一二億元作為系統改善費用，總計十二．六二億元進帳，桃捷公司也在和中央協商土地開發盈餘分配。

包括劉勝全、劉茂群、黃景熙、黃婉如、楊朝偉等多位議員也十分關心機捷營運、損益是否平衡等情形，桃捷董事長劉坤億表示，目前桃捷現金流量還有十一億餘元，日平均運量為五．七萬人次，比預估的四．六萬人次為佳，今年預估虧損一．七四億元將會縮減至一億元，希望六年可達損益平衡，至於營業外收入預估可達一．六億元。