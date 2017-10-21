〈中部〉觀音瀑布步道掏空 遊客冒險闖入

2017-10-21

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮觀音瀑布為地方知名景點，今年六月梅雨災害導致步道多處路段坍方落石，甚至掏空與護欄位移，遊客進入引發安全疑慮，縣府觀光處表示，觀音瀑布災修工程經費最近中央才核准，近期規劃設計後進行整修，也呼籲民眾暫時不要進入，以策安全。

名列南投縣台十四線「埔霧三瀑」之首的埔里鎮觀音瀑布，吸引許多遊客攀登步道健身觀瀑，但六月梅雨導致步道沿途有落石，部分路段路基掏空，護欄甚至已位移，防護功能盡失，步道入口張貼暫時封閉公告，但最近假日仍有遊客冒險進入，安全亮紅燈。

蜈蚣里長黃美玉指出，觀音瀑布步道災害六月間已經通報，目前沒有下文，由於觀音瀑布不只當地居民會去運動，也常有遊客慕名而來，希望儘快修復。

縣議員林芳伃接獲民眾陳情前往勘查，發現部分步道路基受損逾三分之一，現場雖設有禁行告示，仍無法阻止遊客進入，縣府應儘速改善，維護遊憩安全。至於觀音瀑布步道對面也有一座觀音吊橋，遊客也會一併前往，但需橫越埔霧公路，假日車流量大，林芳伃也建議縣府施設路橋。

縣府觀光處表示，觀音吊橋災修工程已報中央，最近核定二百萬元，已著手規劃設計，近期就能動工修復，至於人行陸橋不在災修工程範圍，橫越省道也須主管機關同意，先列入評估。