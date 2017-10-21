〈中部〉彰縣年花9百萬健檢 年省5千萬健保費

2017-10-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰縣衛生局每年編列九二○萬元經費，推動萬人健檢活動，今年滿十三年，委由學者專家分析成效，發現每投資一元可回收五．四元利益，每年因此為健保節省約五千萬元醫療支出，因早發現早治療，延長縣民平均壽命，學者推估，約廿年到卅年後，彰化縣一年約可增加一四五位百歲人瑞。

萬人健檢滿13年 逾16萬人受惠

一年廿六鄉鎮鎮巡迴推動的萬人健檢，從二○○五年開辦，目前累計超過十六萬人參加，以四十歲以上縣民約六十四萬人推估，平均每四人就有一人參加過萬人健檢，堪稱縣內指標性的社區保健活動。

衛生局長葉彥伯表示，萬人健檢服務人力近四成來自社區志工協助，因志工幫忙讓這項健檢活動能夠逐年擴大篩檢項目，目前六項癌症篩選（子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸直腸癌、肝癌、胃癌），以及六項慢性病篩檢（高血壓、糖尿病、高脂血症、慢性腎臟病、老人憂鬱症、肺功能檢查），完整且持續推動十三年的篩檢獨步全台，其中，胃癌和大腸直腸癌二合一篩檢，更是全球罕見的大型試辦計畫。

早發現早治療 延長縣民壽命

十三年來累計發現疑似癌症或癌前病變個案，共許九七三四人，葉彥伯說，篩檢結果若有異常，續轉介到醫院進一步做確診，進行治療或定期追蹤，因此讓縣民每年約可增加近三千人的存活歲數，去年全縣平均壽命七九．八三歲，未來每年平均壽命延長，約廿年後，就預防醫療統計分析，彰縣百歲人瑞會增加很多。