〈中部〉角逐南投縣長 民進黨徵召草屯鎮長洪國浩

2017-10-21

國民黨支持林明溱競選連任

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨參選南投縣長人選，昨在民進黨選對會再度赴南投縣開會遊說下，現任草屯鎮長洪國浩終於點頭參選，洪國浩說，黨內要先團結才能凝聚共識和力量，而自己秉持務實和誠信的原則，聆聽民眾意見，希望能擘畫南投縣的新願景。至於國民黨縣長提名，縣黨部說，目前縣內國民黨公職一致支持縣長林明溱競選連任，最快下下週就會提名。

洪國浩：聆聽民意 擘畫新願景

民進黨中央黨部選對會昨天下午到南投召開正式提名前的徵詢會議，由選對會召集人林錫耀、中央黨部秘書長洪耀福等人召集，會中所有人員仍一致推薦洪國浩代表綠營參選。

選對會召集人林錫耀最後作出結論，徵召程序已正式完成，中央選對會提出唯一人選洪國浩，地方黨公職也一致同意，所以徵召程序已經完成，南投縣長提名會在第一波提名名單內送中執會通過。

洪國浩先前一再表態「黨內若有更好的人選就應由該人選代表參選南投縣長」，從不鬆口是否接受徵召參選，他昨晚受訪時表示，先前不是因為考量大環境有利或不利才未表態，而是民進黨有一定的徵召程序，黨內也有很多前輩有實力或有意願參選，應該先予以尊重，畢竟要先黨內團結才有力量打選戰。

洪國浩說，南投縣以觀光和農業為主，會與地方意見領袖、專家學者或地方的民眾溝通，聆聽民眾意見，作為擘畫未來藍圖參考。而南投縣財政不好，未來首要的就是先健全財政，否則開太多支票可能跳票。

洪國浩也說，自己的優勢就是「務實」與「誠信」，從南投水利會長到競選草屯鎮長，所開出的競選支票均完成，未來也會秉持該原則全力以赴。

至於國民黨南投縣長提名人選，如無意外將是現任縣長林明溱，惟國民黨南投縣黨部主委洪榮章說，正式提名也有程序，縣黨部下週會召開委員會議，目前黨公職人員一致支持林明溱競選連任，委員會議應會無異議通過，隨即送中常會通過後即可正式提名，應該會是最早提名的縣市。

洪榮章也說，希望未來藍綠縣長參選人能進行君子之爭，都是以「讓南投縣更好」為前提去競爭，有信心林明溱會勝選，但仍會以五五波的心態去打選戰。