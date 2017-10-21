〈中部〉林內25公尺長荷花彩繪 拍照熱點

2017-10-21

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉公所於林中村大氣廣場、圓明禪寺間圍牆彩繪巨幅荷花生態圖，幾乎和真人相同大小且極具立體感的荷花引人入勝，還未全部完工就已成為遊客、居民拍照打卡熱點。

點綴樹蛙、蜻蜓 傳達生態美

林內鄉長張維崢表示，這幅彩繪長廿五公尺、高二公尺，內容以荷花為主題，點綴樹蛙、蜻蜓、紫斑蝶等生態，傳達林內生態之美，同時配合鄰近圓明禪寺、林內神社等意涵，連結休閒景點。

林中村長沈明達說，彩繪構圖中最引人注目的是與小朋友一般大小及含苞待放或盛開的荷花，是民眾最喜歡拍照、合影的熱點，另外，小朋友則喜歡做出捉樹蛙或蜻蜓動作入鏡，充滿樂趣。

來自莿桐的李小姐說，整幅彩繪充滿立體感，人彷彿融入在自然荷花池中，充滿美感與寧靜的感覺，到龍過脈健行後，會是最好休憩的地點。

未全部完工 許多人搶先參觀

彩繪師廖惠村說，其實這幅彩繪還須二、三個工作天才算全部完工，但這幾天已有不少民眾前來參觀拍照，也會討論如何讓這幅彩繪更完美。

張維崢說，除了這幅傳達生態保育與飲水思源的彩繪圖畫外，廣場另一側圍牆已規劃利用交趾陶將全鄉十村特色做作裝置藝術，讓原本灰色水泥土牆成為具有色彩的景觀，讓不管是來龍過脈登山健行或到圓明禪寺休憩的民眾，都能夠有美麗的第一印象