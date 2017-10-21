〈中部〉清代三爪龍刺繡 美國人贈朴子刺繡館

2017-10-21

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕美國人史蒂芬‧皮斯圖里諾（Stephen J. Pisturino）收藏一件據信為中國清代龍形刺繡，因緣際會與台灣商人潘自強相遇，盼讓「龍找回自己的家」，潘得知我國嘉義縣朴子市以刺繡工藝聞名，設有朴子刺繡文化館，昨天協助史蒂芬將龍形刺繡捐給館方收藏。

皇帝用為五爪 三爪屬民間家廟用

潘自強是電動麻將桌製造商，今年到賭城拉斯維加斯旅遊時，跟某賭場發牌員史蒂芬認識，他收藏一件友人贈送的龍形刺繡二十多年，據稱原為清朝末代皇帝溥儀的妃子所有，曾請骨董專家鑑定，認為是出自中國湖南省，由於皇帝用的龍形為五爪，這件刺繡為三爪龍，應屬民間家廟之用，而史蒂芬的華人朋友少，他見到潘自強後，浮現「龍形刺繡想回家」的感覺，因此請潘協助「讓龍回到故鄉」。

潘自強說，曾致電詢問中國文化部是否願收藏，並寄送照片與資料，對方評估認為年代不夠久遠而婉拒，他轉而查詢台灣刺繡相關資料，聯繫上朴子公所，將朴子刺繡文化館傳給史蒂芬瞭解，讓他放心是由官方單位收藏，感謝朴子市長王如經一同處理繡畫運送來台事宜，讓龍形刺繡能有好歸宿。

這件龍形刺繡長五十五公分、寬五十三公分，底部是淡綠色絲綢；嘉義縣刺繡文化學會理事潘文惠檢視後說，是採「緞面繡針法」，並以「釘針導線」引導出龍形弧度，全身為金線繡製，古時的金線色澤較暗，顯得較為典雅，精緻貴氣，相當特別。

將陳列供民眾參觀 並請專家鑑定

王如經表示，刺繡文化館首次收藏國外人士捐贈刺繡品，將陳列讓民眾參觀，未來將請全球刺繡研究發展中心協助鑑定龍形刺繡的確切年代等更詳細資料。