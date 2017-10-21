〈中部〉中軟明年中啟用 創5千就業機會

2017-10-21

〔記者陳建志／台中報導〕為發展中部軟體產業，經濟部在大里開發「台中軟體園區」（簡稱中軟），因工程順利，預計明年中就能完工啟用，經濟部加工出口區昨天邀集全國各縣市電腦公會到軟體園區參觀，大買家、佑順兩家主要開發商表示招商順利，保括店鋪、辦公室都已售出超過八成，預計未來可創造約五千個就業機會，年產值更可達一五○億，成為中部軟體產業發展重鎮。

招商順利 年產值可達150億

經濟部加工出口區管理處長黃文谷表示，台中軟體園區將複製南港與高雄軟體園區成功模式，以「智慧園區」概念規劃開發，目前已核准一一五家公司進駐，累計投資額約九十八億，預估一○七年完工廠商進駐營運後，每年可帶動約一五○億元產值。

開發商大買家公司表示，興建的商辦大樓為地下四層、地上十三層的大樓，中間並有面積超過八百坪，可容納超過萬人的廣場，目前施工進度近七十五％，其中四樓以上的辦公大樓銷售已超過九成，一一九間的店鋪銷售也超過八成，未來除地下二樓有美食街，也希望爭取知名品牌美食進駐一樓店鋪。

另一家開發商佑順公司興建的「智匯中心」，則為地上十二層、地下二層的辦公大樓，已在今年七月取得使用執照，目前正進行室內裝修，預計十二月就能正式啟用，總經理蔡振賢表示，整棟大樓取得耐震、綠建築、智慧建築標章，目前銷售已超過八成。

至於租地自建的鼎新電腦，斥資廿億打造十二層的大樓，做為研發、培訓、體驗的基地，工程進度超過九十八％；從事線上遊戲、手遊和應用程式開發的「網銀國際」，則斥資十億在中軟打造研發中心，目前工程進度也近九十五％。

黃文谷處長表示，依據開發商和租地自建廠商的進度，預計今年底到明年初就能陸續完工，整個園區可望在明年中完工啟用。出席的電腦公會代表都對園區建設感到滿意，但希望台七十四線快速道路草湖匝道趕緊完工，前往高鐵站也能更便利。