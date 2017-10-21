〈中部〉頭社大排收費划船 南投縣府挨批放水

2017-10-21

民眾質疑村長帶頭違法

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來日月潭頭社活盆地區域大排水溝划船活動引發爭議，有民眾直指村長黃順昱帶頭違法在公共水域經營收費划船，雖縣府要求禁止該活動，但仍不見具體作為，質疑縣府放水，對此，縣府工務處表示，之後將會派人前往巡查，若查證屬實，且業者未提出申請，就會要求禁止營業。

縣府：查證屬實將禁止營業

民眾指稱，縣府早已言明划船活動違法，卻遲遲不見有人取締，質疑是放水包庇業者繼續經營，且近來都有村民自行拍照記錄，相信縣府只要有心，絕對能查到具體事證。

工務處指出，區域排水若要在水道從事活動必須提出申請，且依據水利法是不能從事划船等活動，雖然地方發展划船是要促進農村觀光，但仍應該依照程序申請辦理才行。

工務處：大排從事活動須申請

至於輔導大排划船活動，則需視現場環境、安全等，相關細節與配套，將會再與縣府觀光處橫向研議，甚至在縣務會議上提出討論，研究可行方案，只是划船合法化還需時間，現階段則會先派人加強巡查，勸導業者不要經營。

村長：已著手進行申請作業

對此，頭社村長黃順昱則說，有關區域排水等水利辦法，皆無明確指出大排禁止划船，外界不能就此稱之違法，尤其該活動並非動力船隻，無污染水質疑慮，出發點是要活化頭社廣大的休耕地，透過划船找回人氣，盼能發展成水上農場，重現地方生機，創造就業機會，但立意良善卻屢遭非議，他近期則已著手行文申請，盼縣府能有進一步回應。