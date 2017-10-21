〈中部〉不捨學子淋雨 花壇店家居民提供愛心傘

2017-10-21

〔記者湯世名／彰化報導〕「希望讓學子、鄉親下雨天不會淋濕！」

彰化縣花壇鄉民洪雨修不捨學生們在雨中淋得濕透無助表情，決心發起「愛心傘」活動，最近在家門口豎立招牌、置傘，免費取用，沒想到消息傳出獲熱烈響應，當地居民、檳榔攤業者紛紛跟進，在自家門口擺放雨傘，並張貼大字報，讓有需要的人隨時取用，傳遞愛心傘溫情。

洪雨修發起 檳榔攤業者跟進

住家正好位在花壇國小、國中附近的洪雨修表示，之前下大雨，經過花壇火車站附近時，看到學生放學時因沒帶傘，只好淋雨，全身濕透的無奈表情，讓人不捨，也因此決心發起「愛心傘」活動，並號召在地店家、居民一起加入來做公益，讓大街小巷處處都有愛心傘。

民眾有需要也可以自行取用

洪雨修在花壇鄉中正路「彰化一信花壇分社」對面自家店門口擺放大水桶、並豎立招牌寫上「愛心傘」三個大字，另寫上「讓愛循環、記得歸還，晴雨皆可自取，無須告知」，以及「二手愛心傘持續徵召」等字樣，他還在傘把上張貼自己手機LINE條碼，就算雨傘被使用過後隨手丟棄，只要發現的民眾以手機感應條碼，立即就能與他取得聯繫，把雨傘歸位。

愛心傘考驗人性 沒還也沒關係

昨天有民眾上門購物看到「愛心傘」時，豎起大拇指稱讚說，的確很方便，而且花壇鄉有花壇國中與花壇、三春、白沙、僑愛、華南與文祥等六所國小，學生人數還不少，愛心傘概念若能擴及到全鄉，對學子們的確有莫大助益。

洪雨修「讓愛傳下去」的消息傳出，獲得在地人熱烈響應，其中，在中山路二段開設檳榔攤的葉清裕昨天在店門口張貼海報，不僅體貼的備妥雨衣、雨傘，甚至還有輪椅、助行器。

讓愛傳遞 盼遍及全鄉甚至全縣

葉清裕說：「需要就拿」，設置愛心傘的確能考驗人性，不過，就算未歸還也沒有關係，他會持續補充，因為「能幫一個是一個」，據他了解，目前已有好幾個店家、居民都在自家店前或家門口設置愛心傘，希望讓愛心傘活動能向下扎根，甚具教育意義，更希望讓愛心傘遍及全鄉甚至全縣。