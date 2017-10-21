〈中部〉稻草別燒 分解菌補助每公頃千元

2017-10-21

二期稻作將收割

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二期稻作即將進入收割期，為減少稻草燃燒情況，農糧署、環保署共同推廣農民使用稻草分解菌有機質肥料，可加速稻草腐化增加土壤有機質含量，每公頃最高補助一千元，有興趣農民可向各農會申請。

每年稻作收成後常可見露天燃燒稻草景象，二期作收成期又逢秋冬為空氣污染嚴重期，露天燒稻草讓空氣品質更加雪上加霜，農政、環保單位一再宣導，但燒稻草的情形還是隨處可見。

雲林縣環保局統計，去年全縣民眾檢舉、通報燃燒稻草件數有九十二件，前年有二百廿七件。但根據農業試驗所衛星影像判示資料，去年第二期作全台有燃燒稻草跡象農地約二千四百多公頃，台中、彰化、南投及雲林四縣市合計有二千二百多公頃，佔了九十一％，顯示中部燃燒稻草比例最高，雲林約三百公頃。

雲林縣府農業處指出，燒稻草在農村是從早年延續下來，農民認為，稻草燃燒可防治下期作病蟲害，且燒後的灰燼含鉀對下期作物有幫助，但根據農業改良場研究發現，燒稻草反而會造成田土硬化，稻桿所含養分流失，也沒有防治病蟲害效果。

環保局表示，稻草燃燒產生大量濃煙與細懸浮微粒（PM2.5），影響空氣品質，且濃煙還會影響行車安全，已違反空氣污染防制法規，這幾年會同環保署加強稽查，被查獲可罰五千元以上十萬元以下罰鍰，前年就有四人因露天然燒被罰款。

一公頃約需兩百公斤

農業處說，稻草分解菌可加速稻草腐化、釋放養分增加有機質，收割時請收割業者將稻梗切碎，每分地灑二十公斤，約兩週稻梗即變黑腐化，為鼓勵農民用分解菌，政府每公斤補助五元，一公頃約需二百公斤，即每公頃最高補助一千元，若不足要自費。