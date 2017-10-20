〈南部〉解決缺地 新吉工業區服務中心動土

2017-10-20

〔記者邱灝唐／台南報導〕位於安定區與安南區交界的新吉工業區，是台南市升格直轄市後首座開發的工業區，昨天舉行服務中心動土儀式；代理市長李孟諺指出，新吉工業區除了解決「缺地」、農地違建等問題之外，設置的滯洪池也可減緩周邊地區淹水之苦。

李孟諺說，在台南縣市合併之初，許多台商、日商及美商想來投資，但苦於工業區的土地供給不夠，像是一隻鳥在空中盤旋，繞了好幾圈卻找不到地方可駐足，最後就飛到東南亞等國家或在農地違章興建工廠，非常可惜，行政院長賴清德在市長任內因此重啟部分計畫中的工業區，例如新吉工業區、麻豆工業區和七股工業區。

不過，工業區一向給人污染破壞的形象，環保團體與在地鄉親都曾出聲反對，擔心污水將破壞紅樹林。對此，李孟諺強調，新吉工業區目前是全國唯一廢水零排放的工業區，除了沒有製程廢水的廠商優先進駐之外，廢水也會全部回收再利用。

新吉工業區內並設置約一百公頃滯洪池，總計約廿六萬噸滯洪量可減緩公親里、十二佃淹水問題。

解決缺地、環保等問題之外，李孟諺更指出，新吉工業區頭兩年先將土地租給廠商，確定建廠之後再過戶，以免圈地炒作造成不公，目前有十二間廠商正在動工。李孟諺也向承包公司、建中工程董事長陳吉輝打趣地說：「市長今天沒有遲到，工程也要如期完成。」新吉工業區服務中心預計明年十二月完工，工業區則是在二○二○年八月完成開發。