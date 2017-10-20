〈南部〉延宕12年 台南大學放棄遷校七股

2017-10-20

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台南大學遷校七股案延宕十二年，迄今已提出十四次修正計畫，八月時教育部行文給南大，要求明確決定「遷校七股」或「終止遷校」，校方前天召開校務會議，以卅五比零全數通過放棄遷校計畫，願和市府協商土地歸還事宜。校方表示，最後結果將依照教育部指示辦理。

對於南大的決議，代理市長李孟諺表示，南市「遇人不淑」，該案從民國八十九年開始籌備迄今十幾年，花了七、八億元公帑整地，最後卻決定不遷，傷了很多台南市民的心，「南大欠台南市民一個道歉」。希望教育部審慎考慮該案，信守對南市的承諾，或是出面媒合其他大學接手。

南大總務長陳居毓表示，校務會議共有五十名代表，前天出席的代表有卅五人，達法定人數，會中針對八月份教育部公文的兩個議題進行討論，分別為民國九十四年遷校計畫書中全校搬遷七股案、協議歸還土地給市府。

與會者認為少子化趨勢下，遷校案投入的自籌比例高，校務基金無法負擔，因此全數通過放棄遷校案，願和市府協商土地歸還問題。但結果還要送教育部核定，後續處理會依上級指示辦理。

南大七股校區在民國九十四年獲行政院核定，占地近一百廿公頃，歷經十四次的修正計畫後，興建經費從七十三億元調降至十七億元，期間因環保團體認為該校區位於黑面琵鷺保護區，不宜大規模開發，目前僅近四十公頃的校地已做基礎建設，另八十公頃採低密度開發，校方原有意打造成為亞洲首座生態研究與環境教育大樓，雖有生態系師生會前往研究，但尚無師生進駐。

李孟諺說，希望校方收回成命，不要求南大全校搬遷，但可以循序漸進，部分系所先搬，新聘老師、新招學生到七股，並給南市一個明確的行程表，至少對市民有個交代。另外，市府也考慮停止南大榮譽校區的租約。