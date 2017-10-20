〈南部〉赤崁樓古井通安平？學者：荒唐傳說

2017-10-20

〔記者劉婉君／台南報導〕國定古蹟赤崁樓的荷蘭時期古井，是通往熱蘭遮城地道的出入口？國立成功大學建築系名譽教授傅朝卿說，荒唐的傳說竟然成為美麗的故事，連市府的解說牌也寫下這段傳說，應該要把傳說跟史實分清楚。

文化局︰重新修改解說牌

文化局長葉澤山表示，會重新修改解說牌內容，讓遊客更容易辨別。

赤崁樓的荷蘭古井是遊客遊覽景點之一，古井旁解說牌寫著：「相傳是荷蘭時期普羅民遮城與熱蘭遮城往來地道的出入口。」不過，也註明十七世紀時兩地有台江內海阻隔，以當時的科技能力恐無法克服。

傅朝卿日前受邀在市府市政會議上演講，他說，台南有很多美麗的傳說，其實非常荒唐，但解說牌還一直這樣寫，例如赤崁樓古井，一直有傳說可以通到安平，甚至還有傳說從赤崁樓丟一隻狗下去，可在安平看到牠。但赤崁樓其實是人工平台，明朝有可能造一道海底隧道穿越台江內海到安平嗎？「有人說沒關係啦，就只是一個美麗的傳說，但是很多史實就是這樣被歪曲掉的。」

傅朝卿指出，一座歷史名城，活動、創意文化應該要有美學深度，不要流於Ｑ化，應該將很多思維放進設計裡，而不是把什麼都變成Ｑ版。

他以劍獅為例，劍獅最可能的來源是盾牌上刻的，基本上就是一個面，也是非常嚴肅的，劍獅不應站起來，也不會是三度空間，但現在有許多產品喪失劍獅的特質，使劍獅成為失去場所精神、防禦功能的丑角。但他也肯定社區用劍獅做門牌，讓他看到劍獅正向的發展。