〈南部〉台南首座廚餘沼氣發電系統 月底運作

2017-10-20

〔記者蔡文居／台南報導〕廚餘也能發電！南市環保局與工業技術研究院綠能所合作，研發乾式厭氧沼氣發電示範系統技術，打造台南首座廚餘沼氣發電示範系統，目前已完成，將在十月底正式運作，未來每天可產出5kw的電力，約可供應二．五台冷氣使用。

環保局表示，這座廚餘沼氣發電系統位在工研院六甲院區，未來可利用果菜市場的生廚餘產製沼氣發電，剩餘的沼液、沼渣仍可做為液肥與堆肥利用。

環保局長林健三說，台南市每月收運廚餘約一千八百噸，其中一千二百噸熟廚餘用於養豬，六百噸從果菜市場等處回收的生廚餘，送到環保局的四座生廚餘堆肥廠堆肥。由於堆肥過程中產生的沼氣是造成地球暖化的溫室氣體，為了將沼氣回收再利用，該局與工研院綠能所合作建置這套乾式厭氧醱酵示範系統。

殘餘物料仍可作肥料使用

工研院綠能所長胡耀祖說，示範系統包含乾式厭氧醱酵產製沼氣及燃料電池兩項技術，是經濟部能源局所支持的能源專案計畫成果。乾式厭氧醱酵系統將果皮菜渣等生廚餘醱酵產製沼氣，可用於發電或燒熱水；殘餘的固態、液態物料仍可做為肥料使用。

預估每天產生沼氣量廿立方米

目前處理規模為五槽各一立方米醱酵槽，預估每天產生沼氣量廿立方米。完成技術示範與參數優化後，未來將與產業界合作建構商業化系統。

環保局表示，乾式厭氧醱酵是在密閉反應器中進行，不會散發酸腐味，未來可應用於廚餘、禽畜糞渣等含水分較高的農林畜牧廢棄物，並且可有效減輕焚化廠、堆肥場的負荷。