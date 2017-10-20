〈南部〉搶救有成 高雄批發蕉價逾19元

2017-10-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年全國香蕉產量過剩，造成市場平均批發價下跌至每公斤九．七元，中央與地方政府聯手搶救蕉農，帶動全國蕉價昨回穩至十五．七元，值得一提的是，高市香蕉面積逆勢減少三成，市府多元行銷五一六噸，穩定高雄香蕉市場，每公斤達十九．三至二十元。

市府多元行銷 團購71.7噸

根據農委會統計，今年全國香蕉種植面積比去年增加三成，加上沒有災情，造成香蕉產量過剩，價格一度下跌到每公斤九．七元，市府在市長陳菊帶頭下，自七月起發動多元管道行銷香蕉，發動各單位、農會等公民營單位，以每公斤二十三元優於市價，團購數量達七十一．七噸，其中市警局認購八．二噸是公家機關最多，且收貨後持續回流訂購。

農業局更號召高雄「型農」蘇昆宏、郭泰呈，以優於市價一成五至三成收購香蕉外銷及加工，連四十家綠色友善餐廳也加入採購行列，中鋼、中油、楠梓加工區及高雄軟體園區等則採購香蕉供員工食用，從生產端到服務業，六級產業一條龍，總動員力挺蕉農。

全國香蕉種植面積逐年增加，農業局評估香蕉種植技術門檻低，提前輔導農民轉作高經濟作物，如橙蜜香番茄、敏豆、黃檸檬等，降低高市香蕉面積達三成，產量減少至全國第四名。

比全國蕉價15.7元還要高

副局長王正一表示，農業局多元行銷香蕉，減緩產銷失衡影響程度，中央與地方聯手搶救蕉農，帶動全國蕉價昨回穩至十五．七元，高雄平均批發蕉價十九．三至二十元，比全國平均批發蕉價更高，香蕉產銷情形漸趨穩定。