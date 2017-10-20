〈南部〉高雄式左轉肇事多 明起警方大執法

2017-10-20

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年一至九月因違規轉彎（其中大多是俗稱的「高雄式左轉」）造成的交通事故高達一五八六七件，較去年同期多二七○二件，警方明天（廿一日）起將展開為期一個月大執法。

警公布重點項目 加強攔檢

警方昨也公布未依規定轉彎違規肇事件數前六名分局，及其熱區路口與時段。

這次執法重點項目，主要針對機車未依規定標誌、標線兩段式左轉，轉彎車未禮讓直行車先行，在設有左轉彎專用車道於中外側車道左轉，大型車行至劃分快慢車道路段，進行右轉彎時未先進入慢車道右轉（多車道右轉彎不先駛入外側車道、多車道左轉彎不先駛入內側車道）加強取締。

違規轉彎傷形象 議員關切

議員郭建盟昨質詢時也關切「高雄式左轉」，除讓高雄城市形象遭恥笑打擊，也反映在肇事及市民傷亡數字上，去年車禍死傷人數六都第一，呼籲市府應正視此問題。

高雄市交通大隊長黃耀煌說，高雄事故的情形在六都中比較嚴重，原因多是人為疏失的駕駛習慣，已列為重點，請各分局防治。

新上任的市警局長何明洲強調，今年一到九月，比去年同期的車禍死亡人數有下降，九月大執法後，車禍受傷人數也呈下降，接下來又將持續一個月大執法，加強攔檢舉發。

高雄市機車違規創意無窮，光是「高雄式左轉」的違規形式，按紅綠燈號變換，可分一段式、兩段式兩種。

其一直接左轉：當欲左轉機車循綠燈直行時，圖方便直接左轉，省等一次紅燈，但常導致內側車道車輛閃避不及而碰撞。

其二沿著斑馬線先左轉再右轉：當欲左轉機車遇前方紅燈時，則先沿著斑馬線左轉，等綠燈亮起時，逆向行駛斑馬線再左轉，省等一次紅燈，但常遭橫向紅燈右轉車輛撞擊。

郭建盟指出，上Google搜尋「高雄式左轉」，竟有二二四萬項結果，十之八九是取笑高雄的負評，已重傷高雄形象。