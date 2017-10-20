〈南部〉101歲人瑞王黃聖 12年未用健保卡

2017-10-20

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆一百零一歲人瑞王黃聖，與子媳同住，行動自如，聽力與視力尚可，非常愛乾淨，身體健康，已十二年未使用健保卡，最愛數鈔票，證明腦力還不錯。

今年台南市百歲人瑞計有二百三十一人，最高齡一百零九歲，東區人瑞最多有廿六人，人瑞最多的第二名是南區與麻豆區同為十七人，麻豆人瑞中以寮廍里有三位最多，麻豆最高齡人瑞是一百零五歲李方阿頭，以人口比例來說，麻豆可說是長壽之地。

此外，重陽節前，新營郵局也在昨天舉辦關懷長者活動，邀請一百一十位六十五歲以上長者到麻豆總爺藝文中心踏青看古蹟、展覽。

麻豆區長林振祿昨天帶著總統府的敬老狀、衛福部兩錢重的金鎖片、市府一萬元紅包、賀匾和禮品拜訪人瑞，在九九重陽節前祝福麻豆十七位人瑞老康健「呷百二」。

其中王黃聖從年輕到老年，飲食清淡，生長子時差點命沒了，如今愈老愈勇健，八十八歲時小中風，才停止種柚子。

獲市府紅包一萬元 樂在數鈔票

王黃聖的樂趣是最愛數鈔票，子孫在她的生日、逢年過節時包紅包給她，她都很快樂數錢，昨在林振祿面前也小露一手數鈔票功力，一、二、三數到十張千元鈔，剛好市府一萬元紅包，她一張一張慢慢數，可見腦筋無退化情形。

王黃聖每天早上五點多起床，先喝三百CC牛奶。她的媳婦每天三餐用五種綠色蔬菜與五種菇類熬成粥讓婆婆吃，十四年來家中也讓王黃聖吃現榨的苦茶油，對她的身體好，再貴也捨得買，母慈子孝，一家和樂。