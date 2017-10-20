〈南部〉掩埋場活化 延長5年半使用年限

2017-10-20

3年活化42萬立方公尺

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府掩埋場將於明年五月飽和，環保局今年斥資六．五億元，推動既有掩埋場活化工程，預計三年活化四十二萬立方公尺，採分期施作、完工方式，延長五年半使用年限，化解空間不足困境。

高市有四座焚化廠，每年產生約七萬五千噸的飛灰穩定化物，必須要以掩埋方式進行最終處理，高市有三十五座掩埋場，目前僅剩下四座還有開放，但剩餘容積率約十一％，空間已趨於飽和，預估將於明年五月耗盡。

斥資6.5億 解決空間不足

環保局為解決掩埋場空間不足的困境，今年斥資六．五億元，啟動掩埋場活化工程，將既存掩埋場內早期掩埋的生活垃圾挖除，藉由篩分、風選、磁選、人工撿拾等程序，將掩埋物進行分選為可燃物、資源回收物及腐植土。

環保局指出，其中資源回收物交給資源回收商進行變賣，腐植土可留在掩埋場內，作為後續掩埋場的覆土使用，可燃物部分則運至焚化爐焚化處理，讓掩埋場土地空間進行活化再利用，可繼續掩埋處理飛灰固化物，延長使用五年半掩埋需求。

局長蔡孟裕表示，既有掩埋場的活化有效增加社會經濟效益，將掩埋場內資源回收物如金屬物、非金屬資源物及土石與已分解腐熟的腐植土等資源物，進行回收再利用，以達到資源循環再利用；挖除後土地還可活化再生，提供最終處置或暫存容積需求，達到土地循環再利用。