〈南部〉蕉價崩農民棄園 屏東民代疾呼搶救

2017-10-20

〔記者李立法／屏東報導〕去年香蕉價格飆漲，導致農民大面積搶種，結果今年產銷失衡，蕉價崩盤，屏東縣議員鄭雙銓昨天帶蕉質詢，還請縣長潘孟安及列席官員吃香蕉，拜託縣府拿出辦法救救血本無歸的蕉農；潘孟安說，已建請中央啟動保價收購措施，並應建立預警機制，避免蕉賤傷農。

鄭雙銓說，一位老蕉農這兩天到行口交貨，盤商只要中間的一段蕉，重量八十三公斤，老農才拿到一百六十六元，現在一公斤的香蕉收購價跌至兩元，蕉農血本無歸，紛紛棄園，處境堪憐；他並在議場的電子看板播放蕉農棄園的照片，凸顯蕉農的困境。

鄭雙銓表示，早在今年六月，蕉價就開始崩跌，政府卻沒有任何的救助機制，年輕人看到這種情況，怎麼還會願意返鄉投入農業。

潘孟安：已請中央保價收購

潘孟安指出，已要求縣府部門多採購香蕉，並協調軍方幫忙，因香蕉從種植到收成需十個月時間，他向農糧署及香蕉研究所反映，應掌握每年蕉苗釋出到市場的數量，建立預警機制，避免蕉價大起大落，目前蕉價持續低迷，希望中央能啟動保價收購措施，協助蕉農度過難關。

鄭雙銓說，過去台灣蕉主要輸出國日本，現在改向菲律賓及澳洲買香蕉，台灣政府說要開拓南美洲市場，他認為義意不大，因為香蕉保鮮期短，應設法就近爭取外銷市場，解決台灣蕉銷路問題。