〈南部〉惡地起跑 跨越東屏地質嘉年華

2017-10-20

4天150公里 擁抱原始地質感動

〔記者黃明堂／台東報導〕二○一七地質嘉年華串起台東及屏東的絕美地質！昨天在台東縣卑南鄉利吉惡地起跑，將以四天一百五十公里，沿特殊地質往南跑到屏東，廿二日在恆春鎮舉辦「地質嘉年華」。

首次跨越東屏兩縣地質景觀的路跑活動，是由經濟部中央地質調查所主辦，昨天在利吉惡地地質公園，八位地質長跑勇士由卑南鄉長許文獻授旗後，由惡地美景相伴跑過台東大堤，到台十一線後，往南跑到知本銜接台九線南迴公路，抵達金崙溫泉後休息，今天將再往南到屏東縣恆春鎮，以長跑、賞析、千人大會師等各種方式，共同完成地質知識感動傳遞。

卑南鄉公所把握機會宣傳利吉惡地的人文及農產，阿美族媽媽們跳傳統迎賓舞，並以直播派獎的方式，行銷利吉惡地地質公園的香甜芭樂。

廿日將從「琅嶠卑南道」（即阿塱壹古道）進入屏東縣，以最原始的路線將地質感動帶入恆春半島，廿一日「恆春半島現地研討及賞析」，由地質專家剖析恆春半島地形與地質，並在佳樂水風景區、台電南部展示館、高山巖福德宮及墾丁國家森林遊樂區進行地質景點解說。

廿二日「追上半島飛石，分享地質感動」，在恆春鎮關山、貓鼻頭、後壁湖、龍鑾潭一帶路跑及健行，沿途均設有地質知識補給站，並於路跑後舉辦地質市集、行動博物館、地質與防災知識學習等活動。

「地質嘉年華」去年的活動地點就是利吉惡地。許文獻表示，去年讓許多人看到利吉惡地的特殊景觀，也看到一群不服輸的鄉親所種出的甜美果實，希望路跑勇士們帶著利吉芭樂與釋迦，分享給南部的民眾。

主辦單位表示，沿途所經的地質景觀都有拍攝紀錄片，將讓民眾看到台灣地質與運動結合之美。