〈台北都會〉第一果菜、魚市改建 年底恐難動工

2017-10-20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第一果菜與魚類市場牽動大台北地區民生物價，市場使用逾四十年後，柯市府規劃原地分期改建，預計年底陸續啟動改建工程。市府團隊昨赴市議會報告時，在地謀生的北農公司、蔬菜、魚市公會紛紛表達不同意見與不滿，市議員郭昭巖痛批柯市府是為了市長柯文哲的連任與成績，才強硬推動改建。工務局長彭振聲則無奈表示，改建任務相當困難，若仍各自堅持，改建恐將再放三十年。

按照柯市府規劃，預計斥資一四○億元改建後的市場將從單層的鐵皮棚架市場變成兩棟複合式大樓，西側棟將有地下一層、地上八層，東側棟則有地下一層、地上五層，預計今年十二月魚市臨時中繼市場先在華中橋堤外動工後，明年十一月再讓果菜中繼市場與主體工程動工，總體工期將長達七年以上。

然而，因最早遷出的魚市，必須被安置在華中橋堤外至少七年，不僅防汛期颱風一來就得撤離，視情況還得休市長達三天，讓魚市公會代表無法接受。蔬菜公會也說，儘管開了三十三次的說明會，但他們仍對於北市府規劃毫不知情，盼議員幫他們主持公道。

彭振聲說，這個案子拖了好幾年，就是因為忽略氣候因素，之前爭取到在堤外中繼、一次改建，防汛期躲到青年公園作中繼的中繼，卻遭里長、議員強烈反對，只能改原地施工，不僅工程困難，還要考慮交通問題，如果大家（指公會）為了方便，都堅持要改建後的位置在靠近路邊，改建恐將再放三十年。

召集人戴錫欽則表示，第一果菜與魚類市場改建，是所有人都希望推動的，但不該是在犧牲攤商的權益下完成，要求市場處加強各公司、公會和攤商的溝通協調。