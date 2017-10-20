〈台北都會〉景點人氣暴跌 周邊居民反叫好

2017-10-20

中正紀念堂 半年少118萬人次

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕中國觀光客減少，國民黨市議員王鴻薇昨開記者會指出，過去台北市主要熱門景點，包括101觀景台、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館，今年一至六月比去年同期減少二七○萬人次，其中中正紀念堂居冠，驟減一一八萬人次，101觀景台也掉了卅三萬人次。不過，中正紀念堂、國父紀念館附近的國中小校長直說，中客減少，交通改善不少。

中正紀念堂管理處則表示，過去遊客統計數字，是將堂內及園區人數合併計算，今年三月起只計算堂內人數，遊客統計數減少不光是因為中客不來。

國父紀念館說，該館舉辦國內外文化展覽表演不收費，中客減少未實質影響收益，遊客人數多寡，未造成明顯衝擊；現在配合政府新南向政策，國館大會堂活動、辦研考會，則會邀請泰國、印尼、新加坡及香港等團體。

王鴻薇指出，不僅熱門景點減少二七○萬人次遊客、中正紀念堂驟減一一八萬人次；就連北市著名觀光夜市的寧夏夜市旅遊人數也持續下滑，今年六至八月旅遊旺季，與二○一五年旺季相比，平均跌幅近三成，平均每月減少六．七萬人次。

她向觀傳局調閱資料發現，北市旅館觀光客今年一至六月較去年同期持續下滑，中客減少四十一萬人、減少比率達四成，港澳旅客減少十三萬人、減少比率十一％；東南亞旅客雖增加十一萬人，但難以彌補中客流失。

觀傳局表示，傳統熱門景點人數減少，但新文創景點華山、西門町、白石湖吊橋，人數皆成長。旅館部分，除了歇業，亦有增加二十多間新旅館，住房分散，住房率才會下降。北市府並沒有放棄中客市場，持續參加上海或旅遊局的旅展，行銷台北市。

遊覽車變少 交通明顯改善

但位於國父紀念館旁的光復國小校長丁一航說，以前常有遊覽車臨停，下課時影響家長接送，近來明顯感受到觀光客減少許多，「交通比以前好很多」，家長較不用擔心。中正紀念堂對面的中正國中校長余國珍受訪也說，學校對面是大客車停車格位，以往停滿滿，臨停遊覽車進進出出，因此放學時，家長接送孩子受到影響，交通較不順暢；隨著觀光客減少，大客車停車位空蕩蕩，確實讓交通改善不少。